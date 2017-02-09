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Adana'da öğrenci evinde yangın

Adana'da öğerencilerin kaldığı bir evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

09.02.2017 - 09:24
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Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanda Çukurova Üniversitesinde okuyan 4 öğrencinin kaldığı evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Adana'da öğrenci evinde yangın

ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Evde bir süre mahsur kalan Tunay Can isimli öğrenci ise dumandan etkilendi.

Adana'da öğrenci evinde yangın

İtfaiye ekiplerince dışarı çıkarılan Can, ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

Adana'da öğrenci evinde yangın

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