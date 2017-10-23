Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Hindistan'da iki yıl önce bilinmeyen bir nedenle kaybolan gazeteci kadın, ailesine geri döndü.

Zonguldak'ta Vural Sarsık, ailesinden kalan ve köylerden topladığı eski eşyaları kullanarak, evinin bir odasını müzeye dönüştürdü.

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Fotoğraflardaki hayvanları görebiliyor musunuz

Eğer çok dikkatli biri değilseniz, doğanın harika sanatı karşısında başarısız olmanız çok normal.