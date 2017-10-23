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Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde ilkokul bahçesinde 7 adet molotofkokteyline rastlandı.

23.10.2017 - 15:19
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Olay, merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede oyun oynarken duvar kenarında poşet içerisine bırakılan 7 molotofkokteyli buldu.

ÖĞRENCİLER BULDU

Molotofkokteylleriyle oynayan öğrencileri gören öğretmenler duruma hemen müdahale etti. Bahçeden alınan patlayıcılar, okul girişindeki nöbetçi kulübesine götürüldü.

Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Okula Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, özel harekat polisleri güvenlik tedbiri aldı. Molotofkokteylleri incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu

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