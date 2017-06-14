Adana'da otomobil bankaya girdi

Adana merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), 01 TM 900 plakalı otomobilini otoparka bıraktı.

BANKADAN İÇERİ GİRDİ

Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites otomobili geri manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan banka görevlisi Soner Kırımbay, ambulansla hastaneye kaldırılırken, banka çalışanlarının olay nedeniyle korku yaşadığı görüldü. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise otomobilin fotoğrafını çekti.

"ARABAYI BANKAYA YATIRMIŞLAR"

Araç sahibi Tanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kendisine telefonla bildirildiğini belirterek, "Otopark kağıdı bende, araba bankada. Arabayı bankaya yatırmışlar. Bizim Adana'da her şey oluyor. Alışmıştık böyle şeylere." diye espri yaptı.

Tanoğlu ayrıca, "Davacı değilim. Sana bir şey olmasın." diyerek otopark görevlisini de sakinleştirmeye çalıştı.

Otopark görevlisi Çullu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.