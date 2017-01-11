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Adana'da otomobil çalan hırsızlar 30 güvercini gasp etti

Adana'da otomobil çalıp pompalı tüfekle 30 güvercin gasp ettiği ileri sürülen 3 kişi, adliyeye sevk edildi..

DHA | 11.01.2017 - 09:53
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Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde dün sabaha karşı yaşanan olay şöyle gelişti. 3 kişi Bahçelievler Mahallesi’nde bir otomobile girip düz kontak yaparak çaldı.

30 GÜVERCİNİ GASP ETTİ

Şahıslar, daha sonra aynı mahallede güvercin besleyen bir kişinin evine giderek buradaki kümesten güvercinleri çalmaya başladı. Bu sırada güvercin sahibi seslere uyanınca dışarı çıktı. Şahıslardan biri pompalı tüfek çekerek "Sesini çıkarırsan seni öldürürüz" diye tehdit edip kümesteki 2’si yavru 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak uzaklaştı.

KAÇARKEN MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI

Güvercin sahibi ise polisi arayarak şahısların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, irtibata geçtiği otomobilin sahibi evinin önüne park ettiği aracının çalındığını fark etti. Polis, aldığı bilgiler doğrultusunda mahallede araştırma yaptığı sırada şüphelileri fark etti ve ara sokaklarda kovalamaca başladı. Şahıslar polisten kaçarken bir motosikletliye çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü polisin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobil çalan hırsızlar 30 güvercini gasp etti

3 ŞÜPHELİYİ SOKAKTA YAKALADI

Polisin kovalamaya devam ettiğini şüpheliler, Çukurova Caddesi’nde bir iş yerine çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Polis, yaptığı kovalamacada 3 şüpheliyi sokakta yakaladı.

1 POMPALI TÜFEK, BIÇAK VE DEMİR KESME MAKASI ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde yapılan incelemede 1 pompalı tüfek, bıçak ve demir kesme makası ile bagajda çalınan güvercinler bulundu. 30 güvercin sahibine teslim edildi. Şüpheliler ise emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yapılan kimlik kontrolünde isimlerinin Orhan Ç., Emre A. ve Ercan D. olduğu belirlendi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Adana'da otomobil çalan hırsızlar 30 güvercini gasp etti

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