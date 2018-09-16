Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi.

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

MÜŞTERİLER KAÇIŞTI: 5 YARALI

Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.