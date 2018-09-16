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Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Merkez Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kafeye daldı, kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA | 16.09.2018 - 01:14..
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Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, sürücüsünün henüz kimliği belli olmayan otomobil, kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla girdi.

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

MÜŞTERİLER KAÇIŞTI: 5 YARALI

Kafede bulunan müşteriler korkuyla sağa-sola kaçarken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık  ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili  soruşturma başlattı.

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı



Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

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Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

Adana'da otomobil kafeye daldı: 5 yaralı

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