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Adana'da otomobil su kanalına düştü

Adana Seyhan'da Fadıl Akça kullandığı otomobille su kanalına düştü. Sürücü yara almadan kurtuldu.

30.04.2017 - 15:39
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Adana'da otomobil su kanalına düştü

Adana'da Fadıl Akça yönetimindeki 33 AZC 84 plakalı otomobil Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Su içinde ters dönen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Akça, kazadan yara almadan kurtuldu.

Adana'da otomobil su kanalına düştü

Adana'da otomobil su kanalına düştü

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polis ekibi, suya girerek otomobilde başka birinin olup olmadığını kontrol etti.

Kazanın ardından olay yerine toplanan vatandaşlar, sualtı ekibinin çalışmalarını izledi.

Adana'da otomobil su kanalına düştü

Adana'da otomobil su kanalına düştü

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