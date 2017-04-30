Adana'da otomobil su kanalına düştü

Adana'da Fadıl Akça yönetimindeki 33 AZC 84 plakalı otomobil Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
YARA ALMADAN KURTULDU
Su içinde ters dönen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü Akça, kazadan yara almadan kurtuldu.
VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARI İZLEDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı polis ekibi, suya girerek otomobilde başka birinin olup olmadığını kontrol etti.
Kazanın ardından olay yerine toplanan vatandaşlar, sualtı ekibinin çalışmalarını izledi.