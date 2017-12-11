Adana'da park edilen otomobilin lastikleri çalındı

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Latif Yarım, iş gitmek için evinden çıktığında büyük bir şok yaşadı.

ARAÇ KÜTÜKLERİN ÜZERİNDE

Yarım, gece park ettiği 01 YL 590 plakalı otomobilini 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin üzerine bırakılmış halde buldu.

Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORDU

Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve halen taksitlerini ödediğini söyledi.