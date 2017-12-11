taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.550
USD
3,8344
EURO
4,5236
ALTIN
154,14
PETR
63,2700

Adana'da park edilen otomobilin lastikleri çalındı

Çukurova ilçesinde 4 lastiği de çalınan otomobil, kütüklerin üzerine bırakılmış halde bulundu.

AA | 11.12.2017 - 12:20..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan Latif Yarım, iş gitmek için evinden çıktığında büyük bir şok yaşadı.

ARAÇ KÜTÜKLERİN ÜZERİNDE

Yarım, gece park ettiği 01 YL 590 plakalı otomobilini 4 lastiği de çalınmış ve kütüklerin üzerine bırakılmış halde buldu.

Yarım'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlı veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORDU

Yarım, yaptığı açıklamada, aracını 10 ay önce bayiden sıfır kilometredeyken aldığını ve halen taksitlerini ödediğini söyledi.

Adana'da park edilen otomobilin lastikleri çalındı

Adana'da park edilen otomobilin lastikleri çalındı

İlginizi Çekebilir
İngiltere Kraliçesi Victoria döneminden altın paralar Adana’da
Adana’da, İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.
İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 31 yaşındaki Serpil Zümbül, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı
Kadıköy’de dövmecilik yapan bir kadın, sevgilisi ile telefonda konuştuktan sonra intihar etti.
Alkollü sürücü TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün Karabük'ün Eskipazar ilçesinde arkadan TIR'a çarptığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

154
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

110
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

132
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

85
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

54
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

29
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM