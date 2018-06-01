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Adana'da park kavgası: 4 yaralı

Adana'da park meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2018 - 00:51..
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde park meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Yoldan geçen bir kişininin de yaralandığı olayda, 4 kişi hastanelik oldu.

Adana'da park kavgası: 4 yaralı

2 YARALININ DURUMU AĞIR

2 aile park meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısada sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada, Diyar C. (16), Polat C. (19), Kamil C. ve ismi öğrenilmeyen yoldan geçen bir vatandaş yaralandı. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken Adana Şehir Hastanesine sevk oldu.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor

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