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Adana'da park kavgasında kan aktı

Adana'da bir esnaf dükkanının önüne park yapmamasını isteyen Serdar B. tarafından döner bıçağı ile yaralandı.

28.01.2017 - 16:28
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döner bıçağı

Kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Kozan Caddesi'nde çocuk kıyafetleri satan Ramazan Akdeniz, sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen Serdar B. ile araç park etme yüzünden tartıştı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Bir anda tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Serdar B., bıçakla esnaf Ramazan Akdeniz'i yaralarken araya giren çevredekiler ve mağazada tezgahtarlık yapan genç kız kavgayı ayırmaya çalıştı. Serdar B.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan Ramazan Akdeniz, işyerine kaçıp kapıyı kapatmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar dışarı çıkan Akdeniz'e bu kez Serdar B. dönerciden aldığı döner bıçağı ile saldırdı.

Adana'da kanlı park kavgası VİDEO

Ağır yaralanan Ramazan Akdeniz, otomobille götürüldüğü hastanede ameliyata alınırken, polis kaçan Serdar B.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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