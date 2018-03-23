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Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

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Cumhurbaşkanı down sendromlu sporcuları kabul etti

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1 Adana'da pasta yapmak isteyen kadının eline bıçak girdi Adana'nın Seyhan ilçesinde pasta yapmak isteyen Günel Pirtek, çalışan karıştırıcının içine elini sokunca, bıçak parmağına saplandı.

2 Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü Washington'da taşkınlık çıkaran teröristlere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarından 7'si ile ilgili suçlama ve tutuklama kararları düşürüldü.

3 Adana'da film gibi kovalamaca Adana'da polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan gençler, iki polis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

4 Guterres: Afetlerin yüzde 90'ı su kaynaklı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2050 yılına kadar en az 4 kişiden birinin tatlı suya erişim sıkıntısı çekeceği uyarısında bulundu.

5 May, Merkel ve Macron'dan Rusya görüşmesi İngiltere Başbakanı Theresa May, Merkel ve Macron ile çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili görüştü.

6 Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire ABD'de yönetim krizi büyüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren istikrarı sağlayamayan Trump, çözümü görevden almalar ve istifa ettirmelerde aramaya devam ediyor.