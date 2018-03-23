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Adana'da pasta yapmak isteyen kadının eline bıçak girdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde pasta yapmak isteyen Günel Pirtek, çalışan karıştırıcının içine elini sokunca, bıçak parmağına saplandı.

AA | 23.03.2018 - 06:07..
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Adana'da yaşayan Günel Pirtek, pasta yaparken malzemelerin incelip incelmediğini kontrol etmek için elini çalışan karıştırıcıya soktu. Karıştırıcı aletin bıçağı parmağına saplandı.

Adana'da pasta yapmak isteyen kadının eline bıçak girdi

BIÇAK ÖNCE KESİLDİ SONRA ÇIKARILDI

Pirtek, eşi tarafından parmağına saplanan karıştırıcıyla Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların müdahalesinde bıçak çıkartılamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye giden ekipler, Günel Pirtek'in parmağına saplanan bıçağın bir kısmını kesti.

Ardından yeniden müdahalede bulunan doktorlar, kadının parmağında kalan parçayı çıkarttı.

Pirtek, parmağına dikiş atılmasının ardından taburcu edildi.

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