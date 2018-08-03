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Adana'da 'Pembe Panter' yakalandı

Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye "Vip" fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı.

İHA | 03.08.2018 - 09:41..
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Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiğini saptadı.

LAKABI "PEMBE PANTER"

Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘Pembe Panter’ lakabıyla ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

Adana'da 'Pembe Panter' yakalandı

Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.

Adana'da 'Pembe Panter' yakalandı VİDEO

Adana'da 'Pembe Panter' yakalandı

Adana'da 'Pembe Panter' yakalandı

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