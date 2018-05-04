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Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde Pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırılan 3 Gürcistanlı kadın, polis tarafından kurtarıldı.

DHA | 04.05.2018 - 18:44..
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Adana ve Kozan polisi, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından, Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç eve operasyon düzenlendi.

EVLENME VAADİYLE GETİRİLDİLER

300 polisin katıldığı operasyonda, evlerden birinde Gürcistan uyruklu 3 kadın bulundu. Kadınların ilçeye evlenme vaadi ile Gürcistan'dan getirildiği ve pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili 2'si kadın, toplam 18 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek ve her evde bir pitbull cinsi köpek bulundu.

Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

YÜKSEK YERLERDE FUHUŞ YAPIYORLAR

Öte yandan, Kozan Kalesi eteklerine çıkan bazı şüphelilerin de sürekli olarak yüksek noktalardan fuhuş yapıldığı iddia edilen evleri, olası polis baskınına karşı gözetlediği ve diğer şüphelilere haber verdiği de iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

Adana'da Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırdılar

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