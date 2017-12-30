Adana'da piyango biletlerinin yüzde 99'u tükendi

Türkiye'nin her yerinde bu sene oldukça ilgi çeken Milli piyango biletleri, Adana'da tükenmek üzere. Adana Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Mustafa Gökay Karakuş, biletlerin yüzde 99'unun tükendiğini belirtti.

"SATIŞLARIMIZ GÜZEL"

Yılbaşı özel çekilişi öncesi Adana'da 30 milyon adet biletin satıldığını anlatan Mustafa Gökay Karakuş, "Satışlarımız şu anda gerçekten çok güzel. Biletlerimizin yüzde 99'u satıldı. Yüzde 1'i de zaten bayilerimizin elinde." dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİNE ÇIKSIN"

Büyük ikramiyenin ihtiyaç sahibi birisine çıkmasını istediğini anlatan Karakuş, "Her şeyin hayırlısının olmasını diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Ondan sonra da bu paranın ihtiyacı olan insanlara çıkmasını istiyorum. Bilet alanlar üzülmesin. Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Biliyorsunuz ki Çocuk Esirgeme Kurumu, Savunma Sanayi Fonu ile Rehabilitasyon Merkezleri gibi eğitime katkı payı yüksek. Adana'da şu ana kadar Ankara'dan aldığımız 30 milyon biletimiz tükenmek üzere. Yüzde 1'i kaldı. Bilet almayı son güne bırakmayın."