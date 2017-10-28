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Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk 13 kişi gözaltına alındı.

28.10.2017 - 08:55
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Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, örgüt adına korsan gösteri düzenleyen ve katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda  evlerde arama yapan ekipler, 3'ü çocuk 13 kişiyi gözaltına alırken, bir ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı da ele geçirdi.

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

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