Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, örgüt adına korsan gösteri düzenleyen ve katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 3'ü çocuk 13 kişiyi gözaltına alırken, bir ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı da ele geçirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





















