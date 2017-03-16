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Adana'da PKK operasyonu: 36 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

16.03.2017 - 08:25
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları ve örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da PKK operasyonu: 36 gözaltı

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, "koçbaşı" ile kapılarını kırarak girdikleri evlerde arama yaptı.

Adana'da PKK operasyonu: 36 gözaltı

8'İ KADIN 3 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 8'i kadın 36 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da PKK operasyonu: 36 gözaltı

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