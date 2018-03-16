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Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Nevruz öncesi EYP'li, silahlı ve molotoflu eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 5'i kadın, 10'u çocuk 47 kişi gözaltına alındı.

İHA | 16.03.2018 - 07:47..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik nevruz öncesi operasyon başlattı. 200 ekip ve 700 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, şafak vakti öncede belirlenen 73 adrese özel harekat timlerinin de katılımıyla baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sırasında 5’i kadın 10’u çocuk toplamda 47 şahıs gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

47 GÖZALTI

Örgüt adına eylem faaliyet yürüttüğü, terör örgütünün yapmış olduğu çağrılara istinaden, silahlı, molotoflu, havai fişekli ve EYP’li eylem hazırlığında olduğu öğrenilen 5’i kadın 10’u çocuk 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bazılarında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öğrenildi.

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

"ÇEK BABA"

Gözaltına alınan zanlıların adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan birisi adli tıp biriminden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ‘çek baba’ diyerek öpücük atması dikkat çekti.

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

Adana'da PKK operasyonu: 47 gözaltı

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