taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5489
EURO
3,9641
ALTIN
143,94
PETR
51,8800

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

31.05.2017 - 09:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'da terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenleyen kişilere yönelik Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabahın ilk saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7'Sİ KADIN 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlerin demir kapıları, özel harekat timleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi. Özel harekat timlerinin uzun namlulu silahlarla aldığı güvenlik önlemleri altında evlerde arama yapan TEM ekipleri, 7'si kadın 16 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da PKK operasyonu

Adana'da PKK operasyonu

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'daki operasyonlarda 2 asker yaralandı
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde başlatılan operasyonlar, 3 gün sürdü.
Tunceli'de PKK'ya üst üste darbeler
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Konya'da fuhuş operasyonu
Konya'da gece caddeye çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri öne sürülen 11 kadın, gözaltına alındı.
Manisa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
FETÖ'ye karşı soruşturmaların sürdüğü Manisa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

109
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

107
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

102
Rusya'dan charter seferleri artacak

Rusya'dan charter seferleri artacak

25
'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

71
Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

27
Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM