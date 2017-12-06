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Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'ya terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da bombalı eylem yapmak için hazırlık yaparken yakalanıp tutuklanan PKK'lılara yardım eden 32 kişi gözaltına alındı.

DHA | 06.12.2017 - 10:21..
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Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bombalı eğitim alan sözde Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden sorumlu Savaş D. ve Mersin'den sorumlu Yakup B. bombalı terör eylemi yapmak için Adana'da geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri MİT İle yaptığı ortak operasyonda 2 teröristi yakaladı.

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

DÜDÜKLÜ TENCEREYE HAZIRLANAN BOMBA

2 teröristin İstanbul'da düdüklü tencere içerisine hazırlanan bombada ve Diyarbakır'da 25 kiloluk 4 çuvalda ele geçirilen sodyum klorat maddesinde parmak izlerinin buldu. İfadelerinin ardından tutuklanan Savaş D. ve Yakup B.'nin İstanbul, Diyarbakır ve Şırnak'ta aranmalarının olduğunu da belirlenirken sorgularında  elde edilen bigliler doğrultusunda polis, PKK/KCK'ya yönelik, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da düzenlediği operasyon kapsamında 32 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

ÜNİVERSİTELERDE KARIŞIKLIK ÇIKARACAKLARDI

Gözaltına alınan 13'ü kadın 32 kişinin ünversitelerde karışıklık çıkaracağı, düzenleyecekleri korsan gösterilerle eylem yapacakları bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 32 kişi, daha sonra Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

Adana'da PKK'lı bombacılar ve yardım edenler gözaltında

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