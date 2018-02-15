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Adana'da PKK'lı torbacılar yakalandı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda bir evde 4 paket bonzai ile bölücü terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan’ın kitabı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA | 15.02.2018 - 09:32..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

4 PAKET BONZAİ YAKALANDI

Eve baskın yapan polis, hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada 4 paket içime hazır bonzai ele geçirdi.

Ekipler ayrıca yaptıkları detaylı aramada bölücü terör örgütü PKK’ya ait sözde flama ve örgütsel dokümanlar da buldu. Ayrıca terör örgütü PKK liderlerinden Murat Karayılan’ın kitabını da ele geçirildi.

Adana'da PKK'lı torbacılar yakalandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınan ve torbacılık yaptıkları belirlenen M.C.K. (30) ve M.K. (24) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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