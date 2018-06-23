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Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede

Adana'da terör örgütü PKK/KCK için ev ve iş yerlerinden para topladığı iddia edilen 3'ü kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA | 23.06.2018 - 10:47..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 18 Haziran'da şafak vakti bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda evlere eş zamanlı olarak girildi. Koçbaşıyla kapıları kıran ekipler, 3'ü kadın 17 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 7'si ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede

SARI ZARF BIRAKMIŞLAR

Ekipler, gözaltına alınan zanlıların terör örgütü PKK/KCK adına ev ve işyerlerine giderek para istedikleri ortaya çıktı. Tespit ettikleri adreslere sarı zarf bırakan örgüt üyelerinin ise, toplayacakları paraları ise dağ kadrolarındaki teröristlere göndereceklerini söylediği iddia edildi.

Ayrıca polis, evlerde yaptığı aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve öldürülen teröristlerin fotoğraflarına da ulaştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas A.'nın ise kent merkezinde bir kafeteryada çalışıp şarkı söylediği belirtildi. Kafeteryaya da baskın düzenleyen polislerin, burada da 'müzikli toplantı' adı altında örgütsel toplantılar düzenleyip eğitim verdikleri de ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede

Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede



Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede



Adana'da PKK'ya para toplayan 10 kişi adliyede

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