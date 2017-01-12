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Adana'da PKK'yı öven duvar yazıları silindi

Adana'da asayiş, terör ve narkotik şube ekiplerinden oluşan 450 polisle huzur operasyonu yapıldı.

12.01.2017 - 16:38
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Merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi'nde huzur operasyonlarına devam eden polis, sokakta gördüğü şüpheli şahısların kimlik kontrolü ve üst aramasını yaptı.

DUVAR YAZILARI SİLİNDİ

Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı yaya ve motosikletli timler, bölgede arama yaparken, TEM ekipleri de duvarlardaki terör örgütü lehine yazılan yazıları sprey boya ile sildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uygulamasında 135 şüpheli şahsın kimlik kontrolü, 12 aracın plaka ve tescil kaydı sorgusu yapıldı.

Adana'da PKK'yı öven duvar yazıları silindi

Adana'da PKK'yı öven duvar yazıları silindi

Adana'da PKK'yı öven duvar yazıları silindi

Adana'da PKK'yı öven duvar yazıları silindi

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