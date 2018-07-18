taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,8038
EURO
5,5970
ALTIN
189,59
PETR
71,8600

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, maddi zarara sebep oldu.

DHA | 18.07.2018 - 07:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda saat 05.00 sıralarında başladı. Fabrikanın elektrik tesisatından sıçrayan kıvılcımlar, depodaki atık plastikleri tutuşturdu.

Fabrika bekçisinin durumu fark edip, haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 bin metrekarelik depoyu sardı. Köpük ve tazyikli su ile alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine, başka bir fabrikaya ait iş makinesi de yardım etti.

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdüğü yangın, maddi zarar yol açarken, plastik fabrikasının yanındaki alüminyum fabrikası da kısmen zarar gördü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye erleri, soğutma çalışmasına başladı.

Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın



Adana'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

23
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

17
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

13
Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

25
Ürdünlü milletvekilinden başbakana: Türkiye'den ilham al

Ürdünlü milletvekilinden başbakana: Türkiye'den ilham al

17
Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

Fenerbahçe tüm davaları duyurdu

10
Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM