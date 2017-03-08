Adana'da polis aracı ile otomobil çarpıştı

Bir olaya müdahale eden ve polis merkezine doğru dönüşe geçen emniyet mensuplarının bulunduğu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekip aracı, merkez Seyhan ilçesinde Ziyapaşa Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Cabbar Kıymaz idaresindeki 01 DK 219 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan polis aracı, refüje çıkarak durabildi.

Kazada, polis otosunda bulunan biri kadın üç polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler, sağlık ekiplerince Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer otomobilin sürücüsü Kıymaz ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.