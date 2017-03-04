Adana'da polis aracına ateş açıldı

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

KAVGAYA MÜDAHELEYE GİDEN POLİS ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekibinin bulunduğu araca, olay yerinde seyir halindeyken ateş açılması sonucu 4 mermi isabet etti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 3 KİŞİ YAKALANDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Güvenlik güçleri, şüpheliler Cemal K. ve Yakup A. ile yaşları 18'den küçük 3 kişiyi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi.