Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Buğday filminin galasına Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipli yapacak.

Sonbahar döneminde vücudumuz değişen hava koşullarına ayak uydurmakta güçlük çeker ve bu aylarda hasta olma ihtimali yükselir.

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Şifa deposu 'Kaldirik otu' nedir

Yabani bir ot olan ve yol kenarlarında yabani olarak yetişen kaldirik oldukça şifalı bir bitkidir.