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Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Adana Seyhan'da göreve giden polis ekibine silahla saldırıldı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

DHA | 23.11.2017 - 17:36
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Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kurşunladığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine, yolda pompalı tüfekle ateş açıldı.

SALDIRI SONRASI ZIRHLI ARAÇLARLA MAHALLEYE GİRİLDİ

Kendilerine yönelik tüfekli saldırının ardından ekibin yardım istemesiyle olayın meydana geldiği mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Zırhlı araçlarıyla mahalleye giren polisler, saldırganları yakalamaya çalıştı.

Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Mahallede araştırma yapan ekipler, boş kartuş ile atılı haldeki av tüfeğini buldu. Yakalanan 3 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

Adana'da polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı

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