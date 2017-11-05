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Adana'da polis linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

Adana'da, 3 tekerli pazar arabasını çalarken yakalanan 45 yaşındaki Naif S., çevredekilerce yakalanıp dövüldü.

05.11.2017 - 10:10
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Adana'nın Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan Murat Dursun, işten gelince 3 tekerli pazar arabasını evinin önüne koydu.

Gece geç saatlerde pazar arabasının çalındığını fark eden Dursun, dışarı çıkınca  hırsız ile karşılaştı.

Adana'da polis linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

SOPAYLA DÖVDÜ

Eline geçirdiği sopayla hırsıza saldıran Murat Dursun, Naif S.'yi kulağından yaraladı.

MAHALLELİ DE DESTEĞE GELDİ

Sesler üzerine uyanan mahalle sakinleri de Naif S.'yi tekme tokat dövdü. Linç edilmek istenen hırsızı, gelen polisler kurtardı.

POLİSLER KURTARDI

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından zanlının pazar arabasını alma anını tespit etti. Önce hastaneye götürülen Naif S., tedavisi yaptırıldıktan sonra gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Naif S. adliyeye sevk edildi.

Adana'da polis linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

Adana'da polis linç edilmek istenen hırsızı kurtardı

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