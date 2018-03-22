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Adana'da polis merkezlerine saldırı son anda önlendi

21 Mart nevruz günü, polis merkezlerine saldırı yapacakları öne sürülen 47 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

DHA | 22.03.2018 - 09:43..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücaele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, nevruz öncesi terör örgütü PKK'nın Adana'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisi aldı.

Adana'da polis merkezlerine saldırı son anda önlendi

50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Suriye'den Türkiye'ye çok sayıda mühimmat sokulduğu ihbarını da alan polis 16 Mart'ta 50 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri ve helikopterin de kullanıldığı baskınlarda 5'i çocuk 10'u kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis merkezlerine saldırı son anda önlendi

MÜHİMMATLAR OTLUK ALANA GİZLENMİŞ

Yapılan aralarda ise PKK/YPG tarafından Adana'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklanıp, nevruz günü polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ise el bombaları ve uzun namlulu silahlar üzerinde parmak izi çalışması başlatarak teröristelirin kimliğine ulaşmaya çalışıyor.

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