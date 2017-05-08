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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, ekip araçlarına çarpıp kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı.

08.05.2017 - 05:00
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Adana'da polis şüpheli kovalamacası

Cevat Yurdakul Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Kenan Tosun (38) idaresindeki 01 DCL 48 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, Fuzuli Caddesi'ne doğru kaçmaya başladı. Buradan Özdemir Sabancı Bulvarı'na dönen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarptıktan sonra Akademi Kavşağı'nda ekiplerin aracın önünü kesmesiyle yakalandı.

Yapılan incelemede araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, sürücü Tosun'un alkollü olduğu anlaşıldı.

Aracında inşaat malzemeleri bulunan Tosun, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da polis şüpheli kovalamacası

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