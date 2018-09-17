Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

Adana Çukurova'da bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü yakınlarıyla geri geldi. İhbar üzerine gelen polisler, sürücü Vural K. ve yakınlarının saldırısına uğradı.

BİR POLİSİN KOLU KIRILDI

Polisin telsizden destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Çıkan olayda kolundan yaralanan polis memuru H.Ş, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olaylara müdahale eden polis, sürücü Vural K. ile yakınları Hakan T. ve Abdulkadir K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, Fatih Polis Merkezine götürüldü.