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Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

Adana'da ihbar üzerine olay yerine giden polisler saldırıya uğradı. Takviye ekiplerin sevk edilmesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

AA | 17.09.2018 - 01:39..
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Adana Çukurova'da bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Olay yerinden kaçan sürücü yakınlarıyla geri geldi. İhbar üzerine gelen polisler, sürücü Vural K. ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

BİR POLİSİN KOLU KIRILDI

Polisin telsizden destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Çıkan olayda kolundan yaralanan polis memuru H.Ş, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olaylara müdahale eden polis, sürücü Vural K. ile yakınları Hakan T. ve Abdulkadir K'yi gözaltına aldı. Zanlılar, Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Adana'da polise saldıran 3 kişi yakalandı

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