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Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı.
02.11.2017 - 00:01
Haberler
3. Sayfa
Adana'da, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polise saldıran 6 şüpheli gözaltına alındı.
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