Adana'da polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı

Yunus ekipleri Seyhan'da şüphe üzerine 01 EPK 56 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü kaza yaptı.
567 ADET ESRAR YAKALANDI
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki iki zanlı ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Ara sokaklarda duvara çarpan araçtaki bir kişi yakalandı, diğer şüpheli ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.
Şüphelilerin kaçarken attıkları poşetin içinden satışa hazır 567 paket esrar çıktı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.