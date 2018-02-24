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Adana'da polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı. Polisler şüphelilerden birini yakaladı.

AA | 24.02.2018 - 04:34..
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Yunus ekipleri Seyhan'da şüphe üzerine 01 EPK 56 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü kaza yaptı.

Adana'da polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı

567 ADET ESRAR YAKALANDI
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki iki zanlı ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Ara sokaklarda duvara çarpan araçtaki bir kişi yakalandı, diğer şüpheli ise ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Şüphelilerin kaçarken attıkları poşetin içinden satışa hazır 567 paket esrar çıktı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da polisten kaçan şüphelilerden biri yakalandı

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