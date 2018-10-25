Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

Fatih Terim, öğrencilerinin Schalke 04 karşısındaki futbolunu beğenmedi. Galatasaray'ın hocası, yenilmedikleri için şanslı olduklarını itiraf etti.

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

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Esenyurt'ta 3 fabrika yanıyor

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor.