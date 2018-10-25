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Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

Adana'da gece boyu prize takılı olan powerbank patlayarak yangına neden oldu.

AA | 25.10.2018 - 08:53..
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Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Erkmen, powerbank olarak da bilinen şarj cihazını gece prize taktıktan sonra uyudu.

Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sabaha karşı dolan ve prizden çıkarılmayan cihazın patlaması sonucu evde yangın çıktı. Ev sahibi ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

HASARA YOL AÇTI

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay, şarj cihazının bırakıldığı koltuk ve prizde hasara yol açtı.

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