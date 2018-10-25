Adana'da prize takılı taşınabilir şarj cihazı patladı

Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Erkmen, powerbank olarak da bilinen şarj cihazını gece prize taktıktan sonra uyudu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Sabaha karşı dolan ve prizden çıkarılmayan cihazın patlaması sonucu evde yangın çıktı. Ev sahibi ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASARA YOL AÇTI
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay, şarj cihazının bırakıldığı koltuk ve prizde hasara yol açtı.