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Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

40 yaşındaki Murat Şuğ ve 37 yaşındaki Mehmet Say, çıkarıldıkları mahkemece 4 ayrı suçlamayla tutuklandı.

20.06.2017 - 12:31
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Adana'nın merkez Sarıçam Belediye binasına girerek Emlak İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha'yı rehin alan 40 yaşındaki Murat Şuğ ve 37 yaşındaki Mehmet Say, çıkarıldıkları mahkemece 4 ayrı suçlamayla tutuklandı.

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

POLİS İKNA ETMİŞTİ

12 Haziran'da belediyenin hisse sahibi olduğu bir arsa satışından kaynaklı sorun yaşayan Murat Şuğ ve Mehmet Say, belediye hizmet binasının giriş katında bulunan Emlak Müdürlüğü'ne geldi. Belindeki tabancayı çıkartıp Emlak Müdürü Üzeyir Çulha ile harita mühendisi Hasan Çekiç'i rehin alan Şuğ ve Say, polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Çekiç'in şüphelilerle iş birliği içinde olduğu belirlendi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olaydan 2 gün sonra savcının talimatıyla 3 şüpheli yeniden gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Murat Şuğ ile Mehmet Say'ı 'silahlı tehdit', 'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. Hasan Çekiç ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

Adana'da rehin krizinin şüphelileri tutuklandı

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