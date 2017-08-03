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Adana'da rögar kapağı hırsızlığı

Adana'da at arabasıyla rögar kapağı çalan 6'sı çocuk 8 kişi yakalandı.

03.08.2017 - 20:50
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda bazı kişilerin rögar kapaklarını söküp at arabasına koydukları yönünde ihbar gelmesi üzerine polis olay yerine gitti.

POLİS- AT ARABASI KOVALAMACASI

Güvenlik güçleri, yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştirdiğinden şüphelendikleri bir at arabasını durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayan kişiler, at arabasıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından at arabası Yenidoğan Mahallesi'nde durduruldu.

Adana'da rögar kapağı hırsızlığı

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada, zanlıların söktükleri iki rögar kapağını kovalamaca sırasında attıkları belirlendi. Polis, kapaklardan birini ele geçirdi. At arabasında bulunan 6'sı çocuk 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'da rögar kapağı hırsızlığı

AT ARABASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

At arabası, bir polis memuru eşliğinde zanlı çocuklardan birinin kullanımında polis merkezine götürülmek istendi. Arabasına koşulu at, ipinin kopması sonucu, Kozan yolunda kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 FA 166 plakalı seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Adana'da rögar kapağı hırsızlığı

 


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