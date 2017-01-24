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Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda bin 290 şişe sahte içki ele geçirildi.

24.01.2017 - 09:18
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçu işleyen suç örgütleri ve suçlularına yönelik yürütülmekte olan mevcut çalışmalar kapsamında, Karasoku Mahallesi’ndeki Mısır Çarşısı’nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda satışa hazır çeşitli markalarda bin 290 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahısların kimlik tespit çalışmaları ile yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 190 BİN LİRA

Gerçekleştirilen bu çalışmayla 190 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybı engellenerek kaçakçılık olaylarından gelir elde etmekte olan suç örgütlerine de ekonomik olarak darbe vurulduğu belirtildi.

Adana’da sahte içki operasyonu

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