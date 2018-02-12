Adana'da sahte polis yakalandı

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda şüpheli kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı. Aramalarda, araçta kuru sıkı tabanca ve polis asayiş kanalının dinlenebildiği telsiz ele geçirildi.

Sürücü Mustafa T'nin üzerine arayan ekipler, cüzdanında, özel harekat polisi rozeti ve komiser ibareli sahte polis kimlik kartı buldu.

"POLİSLİK MESLEĞİNİ ÇOK SEVİYORDUM"

Sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezine götürülen Mustafa T. "Ben polislik mesleğini çok seviyordum olamadım o yüzden bunları internet üzerinden aldım. Bunları taşımamın tek nedeni polisliği küçüklüğümden beri sevmemdir." dedi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, "Belgede sahtecilik, Haberleşme Kanununa muhalefet, kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçlarından tutuklandı.