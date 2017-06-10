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Adana'da sahte şampuan operasyonu

Adana'da aynı mahallede bulunan imalathane ve depoya eş zamanlı baskın yapan polis, 25 ton sahte şampuan ele geçirdi.

10.06.2017 - 04:28
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Adana'da sahte şampuan operasyonu

Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde bir imalathenede sahte şampuan üretildiği ve aynı mahallede bulunan başka bir depoda da stoklandığı bilgisine ulaşan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 ton sahte şampuan, ünlü markalara ait çok sayıda boş kutu ve şampuan yapımında kullanılan hammadde ele geçirdi.

Şampuan ve malzemeler imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, A.A. isimli kişi de gözaltına alındı.

Adana'da sahte şampuan operasyonu

Adana'da sahte şampuan operasyonu

Adana'da sahte şampuan operasyonu

Adana'da sahte şampuan operasyonu

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