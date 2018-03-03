Adana'da saldırıya uğrayan sürücü polise sığındı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'ten terör hedeflerini ateş altına aldı.

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Abdülhamit Doğan, tedavisinin ardından evine getirildi.

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Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

ABD gibi terör devletlerinin desteği dışında, PKK'nın en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucuya Bingöl'de büyük darbe vuruldu.