Adana'da saldırıya uğrayan sürücü polise sığındı

Adana'da Mustafa Alto'nun kullandığı 01 GM 108 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Karın boşluğu ve sırtından yaralanan sürücü, polis merkezine sığındı.
2 MERMİ İSABET ETTİ
Saldırıda yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık 1 kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi'nin önüne ulaştı.
Mustafa Alto'yu gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi.