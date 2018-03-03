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Adana'da saldırıya uğrayan sürücü polise sığındı

Adana'da direksiyon başında silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralı halde yaklaşık 1 kilometre giderek polis merkezine sığındı.

AA | 03.03.2018 - 03:35..
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Adana'da Mustafa Alto'nun kullandığı 01 GM 108 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Karın boşluğu ve sırtından yaralanan sürücü, polis merkezine sığındı.

Adana'da saldırıya uğrayan sürücü polise sığındı

2 MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda yaralanan Alto, aracıyla yaklaşık 1 kilometre giderek aynı mahalledeki Akıncılar Polis Merkezi'nin önüne ulaştı.

Mustafa Alto'yu gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Adana'da saldırıya uğrayan sürücü polise sığındı

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