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Adana'da samandan esrar çıktı

Adana'da saman yüklü kamyonda yapılan aramada 109 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

20.06.2017 - 09:45
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları yol kontrolünde, şüphelendikleri 33 VPH 83 plakalı saman yüklü kamyonu durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ 109 KİLO ESRAR BULDU

Arama noktasına getirilen kamyonda narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen 109 kilo esrar bulundu.

Adana'da samandan esrar çıktı

KAMYONDAKİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyondaki 39 yaşındaki Ali T., 28 yaşındaki Selim Ş. ile Hasan T.'yi gözaltına alındı. Saman taşıdıklarını esrardan haberlerinin olmadığını ileri süren 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da samandan esrar çıktı

Adana'da samandan esrar çıktı

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