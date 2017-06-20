Adana'da samandan esrar çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yaptıkları yol kontrolünde, şüphelendikleri 33 VPH 83 plakalı saman yüklü kamyonu durdurdu.
NARKOTİK KÖPEĞİ 109 KİLO ESRAR BULDU
Arama noktasına getirilen kamyonda narkotik köpeği 'Kanas' ile yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenen 109 kilo esrar bulundu.
KAMYONDAKİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kamyondaki 39 yaşındaki Ali T., 28 yaşındaki Selim Ş. ile Hasan T.'yi gözaltına alındı. Saman taşıdıklarını esrardan haberlerinin olmadığını ileri süren 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.