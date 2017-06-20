Adana'da samandan esrar çıktı

Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyonları takip eden gazeteciler, mayın patlamalarına karşı çaresiz kalıyor.

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Atiba'ya Amerika'dan teklif var

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba için MLS takımlarından Vancouver Whitecaps, 5 milyon dolarlık teklif yaptı.