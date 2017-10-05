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Adana'da senet çetesi çökertildi

Bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları ileri sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.

05.10.2017 - 10:18
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Adana'da yaşayan Ali L., 6 bin 500 lira borç aldığı Mustafa A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin kendisini bir evde zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları iddiasıyla polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mustafa A, kardeşi İsa A. (29) ve kuzeni Abdullah A. (21) ile Mustafa T. (20) ve Şeyma Ö'yü (23) gözaltına aldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da senet çetesi çökertildi

Adana'da senet çetesi çökertildi

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