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Adana'da seyir halindeyken ayağa kalkan adam

Hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti.

DHA | 30.10.2018 - 11:48..
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Adana'da ismi öğrenilemeyen sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı.

ARKASINA DÖNÜP DİREKSİYONU KONTROL ETTİ

Sürücünün bazen arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, viraja yaklaşan sürücünün bir ayağını yere sürterek, aracı yönlendirdiği anlar da yer aldı.

Sürücü, daha sonra hafif ticari aracıyla ara sokaklara girerek, gözden kayboldu.

Adana'da seyir halindeyken ayağa kalkan adam ViDEO

Adana'da seyir halindeyken ayağa kalkan adam

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