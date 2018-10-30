Adana'da seyir halindeyken ayağa kalkan adam

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şehit yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de donarak şehit olan 2 askerimizle ilgili eleştirilerine yanıt veren Erdoğan "Askerimizin tüm teçhizatı en modern teçhizattır. Sen bilmeden neyi anlatıyorsun ya" dedi.