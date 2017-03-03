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Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle patlayan su borusu asfaltta 3 metre çapında çöküntüye neden oldu.

03.03.2017 - 07:25
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Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

Kentte dün akşam başlayan ve gece de aralıklarla devam eden şiddetli yağış yüzünden merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda zeminin altından geçen ana su borusu patladı.

BULVAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Patlamanın etkisiyle bulvarda 3 metre çap ve 1 metre derinliğinde çöküntü oluştu. Çökme sırasında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olayın boyutunun büyümesini engelledi. Borudan taşan sular nedeniyle bulvar adeta göle döndü.
Trafik ekipleri, bulvarı trafiğe kapatarak araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.

Olay yerine gelen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, patlayan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.

Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

Adana'da şiddetli yağış asfaltı çökertti

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