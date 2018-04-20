Adana'da silah kaçakçılarına operasyon

Başından yaralanan Şenol Güneş'i ziyaret eden Başkan Fikret Orman, futbolcularının soyunma odasına gitmek için hakeme sorduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Şenol Güneş'in kafasından yaralandığı ve maçın tatil edildiği olaylı derbi hakkında, "Tahrik edildik" açıklaması yaptı.

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Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ardından olayları değerlendiren Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Bu, 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi" dedi.