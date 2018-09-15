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Adana'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Adana’da husumetli uyuşturucu satıcıları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı. Özel Harekat Timleri mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.

İHA | 15.09.2018 - 21:17..
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Yüreğir ilçesinin Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede oturan Firari Aydemir ile Sedat Aydemir, husumetli olduğu İrfan Savar ve Ramazan Savar ile karşı karşıya geldi.

FARKLI HASTANELERE KALDIRILDILAR

Her iki tarafında uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülürken, İrfan ile Ramazan tabancayla kahvehanede oturan Firari ve Sedat’a yaylım ateşi açınca diğer şahıslar da karşılık verdi. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Silahlı kavgaya karışan 4 kişi yaralanırken, Firari ile Sedat Aydemir, Adana Şehir Hastanesine, İrfan ve Ramazan Savar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Firari Aydemir ve İrfan Savar hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 şahsın cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı VİDEO

Adana'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

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