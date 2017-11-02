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Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da, abisine ait gece kulübüne kapattıktan sonra evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Fikri Durmaz, hayatını kaybetti.

02.11.2017 - 08:40
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Adana'da merkez Yüreğir İlçesinde saat 05.00 sıralarında, ağabeyine ait gece kulübünü kapattıktan sonra eve gitmek yola çıkan Fikri Durmaz, sokakta yürüdüğü sırada evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan mermilerin sırt ve göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Durmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, Durmaz'ı kanlar içinde yerde yatar halde görünce otomobil ile yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahale ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Durmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana'da sokak ortasında cinayet

EŞİ 2. ÇOCUĞUNA HAMİLEYMİŞ

Evli ve 1 çocuk babası Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Durmaz'ın eşi Elif Durmaz'ın da ikinci çocuklarına hamile olduğu belirtildi.

Adana'da sokak ortasında cinayet

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yakınlarının, ağabeyine ait gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı, cinayetin de aynı kişiler tarafından işlenmiş olabileceğini söylediği öne sürüldü. Ayrıca, Durmaz'ın önceki gün adı açıklanmayan birisiyle kavga ettiği, bu nedenle karakolluk olduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise 5 boş kovan bulundu. Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen Polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

Adana'da sokak ortasında cinayet

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