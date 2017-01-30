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Adana'da sokak ortasında esrarengiz ölüm

Adana’da bir kişi sokak ortasında başından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu.

30.01.2017 - 11:45
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Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yoldan geçen bir kişi, kaldırımda birinin kanlar içinde yerde yattığını, yanında da pompalı tüfek olduğunu görünce polisi aradı.

İNTİHAR İHTİMALİ

Olay yerine gelen polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı incelemede şahsın intihar etmiş olabileceğini ve isminin Halis Güven Gümüş (22) olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Gümüş’ün kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.
Adana'da sokak ortasında esrarengiz ölüm

Adana'da sokak ortasında esrarengiz ölüm

Adana'da sokak ortasında esrarengiz ölüm

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