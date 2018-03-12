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Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

Seyhan ilçesinde, iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Cansu Cerit hastaneye kaldırıldı. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

DHA | 12.03.2018 - 07:28..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 05.00 sıralarında, iddiaya göre, caddede yürüyen Cansu Cerit (39) isimli travesti, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı.

Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

Cerit, bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cerit'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

ARKADAN YAKLAŞTIĞI İÇİN ŞÜPHELİYİ GÖREMEDİ

Cerit'in verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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