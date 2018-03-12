Adana'da sokakta yürüyen travestiye bıçaklı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 05.00 sıralarında, iddiaya göre, caddede yürüyen Cansu Cerit (39) isimli travesti, arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı.

Cerit, bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cerit'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

ARKADAN YAKLAŞTIĞI İÇİN ŞÜPHELİYİ GÖREMEDİ

Cerit'in verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.