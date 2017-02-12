Adana'da suç örgütünün tetikçisi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, silahlı suç örgütüne üye olduğu iddiasıyla 33 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılan İmdat Kasap'ı yakalamak için İmamoğlu ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

ÇETENİN TETİKÇİSİ

Çetenin tetikçiliğini yaptığı öne sürülen Kasap, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

PP AHMET ÇETESİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PP Ahmet Çetesi" olarak bilinen silahı suç örgütüne yönelik 2013'te merkez Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde birçok adrese operasyon düzenlemişti. Operasyonda, elebaşlığını Ahmet Yurter'in yaptığı "PP Ahmet Çetesi"ne üye olduğu iddiasıyla 51 kişi yakalanmıştı.

LİDERLERİNE 132 YIL HAPİS

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 2013 öncesi değişik tarihlerde Şinasi Ekizoğlu, Ferman Kalem ve Önder Fakıoğlu'nun öldürülmesi ile çok sayıda yağma, yaralama, ihaleye fesat karıştırma gibi 23 ayrı olaydan yargılanan sanıklardan Abdullah Özsoy, Ahmet Köse ve Hüsamettin Bağlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş, suç örgütü elebaşısı Ahmet Yurter'e ise 132 yıl hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklar ise 2 ila 47 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı.