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Adana'da suç üstü yakalanan hırsız: Yanlışlıkla yaptım

Adana'da saçlarını yaptırmak için gittiği kuaförde çanta çalan 43 yaşındaki Emine Z. tutuklandı.

15.04.2017 - 11:20
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Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'ndeki kadın kuaförüne 23 Ocak'ta saç bakımını yaptırmak için gelen Esmehan D.'nin içerisinde 1000 TL, kredi kartları ve değerli eşyalarının bulunduğu el çantası çalındı.

KAMERALARDANTESPİT EDİLDİ

Esmehan D.'nin şikayeti üzerine güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, işyerine gelen Emine Z.'nin saçını yaptıran Esmehan D.'nin konsolun üzerine bıraktığı el çantasının üzerine montunu koyup giderken de aldığını fark etti.

"YANLIŞLIKLA ALDIM"

Kaşlarını aldıran Emine Z.'nin çıkışta da ödemeyi çaldığı çantadaki paradan yaptığını belirleyen polis, kadını gözaltına aldı. Suçlamayı kabul etmeyen Emine Z., kamera kayıtları izletilince, "Yanlışlıkla aldım. Sonra geri getirmek istedim, ama utandım" dedi.

Adana'da suç üstü yakalanan hırsız: Yanlışlıkla yaptım

TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emine Z. tutuklandı.

Adana'da suç üstü yakalanan hırsız: Yanlışlıkla yaptım

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