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Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki Kerem Arslan, boğularak can verdi.

12.04.2017 - 19:36
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Merkez Yüreğir İlçesi Hacıali Mahallesi'nde oturan Kerem Arslan, annesi Hacer Arslan ile birlikte kanal kıyısındaki akrabalarının evine gitti.

KANALDA AKINTIYA KAPILAN ÇOCUK BOĞULDU

Anne yakınları ile sohbet ederken, Kerem Arslan evlerine dönmek istedi. Eve giden Kerem Arslan, sulama kanalına düşerek akıntıyla sürüklenmeye başladı.

Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

"O SUDAN ÇOK KORKARDI"

Küçük çocuğun sürüklendiğini görüp, kanala atlayan vatandaşlar, Arslan'ın cansız bedenini çıkardı. Olay yerine gelen baba Zülfikar Arslan, "O sudan çok korkardı, nasıl düşmüş" diye gözyaşı döktü.

Kerem Arslan'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis boğulma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

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