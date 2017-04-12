Adana'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Rus turistlerin bir numaralı tatil tercihi Türkiye olamaya devam ediyor.

1 İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 sivil personel ve 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

2 İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Ayetullah Hamaney'in muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün adaylık müracaatı yaptı.

3 Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi Ülkedeki 14 havalimanı, 1,23 milyar euro bedelle Alman Fraport AG'nin ana ortağı olduğu konsorsiyuma devredildi.

4 Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV, A Haber, A News, A Haber Radyo ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtladı.

5 ANAR'ın anketinde evet önde Abdulkadir Selvi, ANAR'ın anketini paylaşarak 'evet' oylarının önde olma nedeninin 'hayır'cıların yanlış kampanyaları olduğunu söyledi.

6 Makedonya'da protestolar Dünyanın neresinde olursa olsun; her protesto, etkili olması için egemen güçlerce destekleniyor.